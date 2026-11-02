Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză

Publicat 2 nov. 2026, 09:02 Sursă realitatea.net

Ultrașii lui Dinamo au afișat un banner prin care se delimitează de suveraniști. Mesajul face trimitere indirectă la Călin Georgescu.

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