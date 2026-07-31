Advertising
Sport· 1 min citire
CFR Cluj a spălat ruşinea echipelor româneşti în Conference League
CFR Cluj rămâne în cupele europene
Publicat31 iul. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net
Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League.
Citește și
- 08:45U Cluj a părăsit Conference League, fiind eliminată de Brann Bergen
- 08:42FCSB a fost umilită de FK Auda și a părăsit Conference League
- 21:14FCSB, umilită de Auda! Roș-albaștrii s-au făcut de râs și au fost eliminați din Conference League
- 18:26Totul pentru calificare! Cum începe FCSB partida cu Auda din Conference League
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News