Advertising
Sport· 1 min citire
FCSB i-a transferat pe jucătorii Dylan Batubinsika și Luca Stancu
Dylan Batubinsika FOTO: FCSB
Publicat23 iul. 2026, 11:54
Sursărealitatea.net
Clubul de fotbal FCSB a anunțat transferurile fundașilor Dylan Batubinsika, ultima oară la AE Larisa, și Luca Stancu, fost jucător al formației FC Hermannstadt.
Citește și
- 11:56Dinamo lansează DinamoFest, eveniment dedicat suporterilor înaintea meciurilor de pe teren propriu
- 08:00Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor
- 14:44CFR Cluj, interzisă la transferuri de FIFA! Cum a reușit clubul să înregistreze 4 jucători în ultima clipă
- 13:41Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News