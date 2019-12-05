”Fotbal cu ... Jucării pentru copii”, ediția a doua. Vezi programul

În perioada 10-12 decembrie 2019, DJST Neamț va organiza a doua ediție a manifestării ”Fotbal cu ... Jucării pentru copii”. Dacă anul trecut, evenimentul a avut loc la Piatra-Neeamț, anul acesta acțiunea se va desfășura în trei locații: la Piatra Neamț pe 10 decembrie 2019, ora 18:00, în Sala Ceahlăul, la Roman, pe 11 decembrie 2019, ora 18:00, în Sala Sporturilor, și la Târgu Neamț, pe 12 decembrie 2019, ora 17:00, în sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” din localitate.

”La fiecare din cele trei evenimente, spectatorii care vor dori să ajungă în tribună pentru a vedea meciurile respective sunt rugați să aducă la sală și câte o jucărie de pluș. Păstrând tradiția începută în 2018, respectivele jucării vor fi aruncate de spectatori pe parchet în momentul în care se va marca primul gol în meciurile de seniori. Cei care vor să aducă și altfel de jucării o pot face, dar acestea nu pot fi aruncate pentru a nu se strica și pentru a nu strica suprafețele de joc, astfel putându-le lăsa într-un loc special amenajat în săli, unde vor fi depozitate de voluntari”, a precizat Gheorghe Paisa, director DJST NeamțProgram ”Fotbal cu .... Jucării pentru copii”Piatra Neamț - 10.12.2019 – Sala CeahlăulOra 18:00, Meci Juniori E: LPS Piatra Neamț (antrenor Lidi Chertic) - LPS II Piatra Neamț (antrenor Vlad Urzică)Ora 18:30, MAJORETE - CSEI ”Alexandru Roșca” Piatra NeamțOra 18:40, Meci Juniori D: CSM Ceahlăul Piatra Neamț (antrenor Daniel Mahu Moisii) – LPS Piatra Neamț (antrenor Ciprian Iosub)Ora 19:10, Program MajoreteOra 19:25, Meci Seniori: CSM Ceahlăul – Futsal Ceahlăul Piatra NeamțRoman – 11.12.2019 – Sala SporturilorOra 18:00, Meci Juniori E: AS Juniorul Roman (antrenor Sergiu Ghidarcea) - LPS Roman (antrenor Ionuț Nacu)Ora 18:30, Meci Juniori D: CSM Roman (antrenor Gabriel Țapu)- Vulpițele Galbene Roman U15 (antrenor Adelin Tălmăcel)Ora 19:00, Demonstrație BAO RomanOra 19:10, Old boys Laminorul/Petrotub/CSM ROMANTârgu Neamț – 12.12.2019 – Sala CN ”Ștefan cel Mare”Ora 17:00, CN ”Ștefan cel Mare” - Liceul ”Vasile Conta”Ora 17:20, Liceul ”Vasile Conta” - CT ”Ion Creangă”Ora 17:40, CN ”Ștefan cel Mare” - CT ”Ion Creangă”Ora 18:00, Meci Juniori D: CSS Târgu Neamț (antrenor Radu Miron) – FC Ozana Târgu Neamț (antrenor Dorel Strujan)Ora 18:30, Program MajoreteOra 18:40, Meci Seniori: FC Ozana Târgu Neamț – CS Speranța Raucești.