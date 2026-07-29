Fotbal: Mantova l-a transferat pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie

Publicat 29 iul. 2026, 12:28 Sursă realitatea.net

Echipa italiană de fotbal Mantova 1911 l-a transferat definitiv pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie, care a semnat un contract până în 2029, a anunţat clubul din Serie B pe site-ul său oficial.

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