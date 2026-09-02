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Fotbal / Victorii pentru CFR Cluj, FC Voluntari și 'U' Cluj în prima etapă a Cupei României

Cupa României la fotbal

Cupa României la fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 08:12
Sursărealitatea.net

CFR Cluj, FC Voluntari și Universitatea Cluj au obținut victorii, marți, în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal.

CFR Cluj a dispus cu 3-1 de Sepsi OSK, la Sfântu Gheorghe, prin golurile marcate de Adrian Păun (8), Andres Șfaiț (47), Meriton Korenica (86), respectiv Carl Davordzie (66).

FC Voluntari a întrecut formația de ligă secundă Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0, în deplasare, prin golul lui George Merloi (16).

Universitatea Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu 1-0, pe Cluj Arena, prin golul lui Issouf Macalou (73 - penalty), deși ''U'' a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alin Chinteș (39).

Petrolul a avut două bare, prin Kilian Ludewig (69) și Lucho Vega (90+3).

Concordia Chiajna a câștigat și ea în deplasare, 5-2 cu Progresul 1944 Spartac.

În alt meci, Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate, 2-2.

Rezultatele de marți:
Grupa B
Progresul 1944 Spartac - Concordia Chiajna 2-5 (1-3), Stadion Progresul Spartac - București
Au marcat: Rareș Mirea 38, Darius Dumitrescu 65, respectiv Nicolae Carnat 11, Alexandru Jipa 25, 33, Robert Ion 73, Sebastian Banu 84.
Arbitru: Cristian Vîrgolici (Brăila)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CFR Cluj 1-3 (0-1), Sepsi Duna Arena - Sfântu Gheorghe
Au marcat: Carl Davordzie (66), respectiv Adrian Păun (8), Andres Șfaiț (47), Meriton Korenica (86).
Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

AS FC Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 Ploiești 1-0 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca
A marcat: Issouf Macalou (73 - penalty).
Cartonaș roșu: Alin Chinteș (Universitatea, 39).
Arbitru: Viorel Flueran (Craiova)

Grupa C
CSM Corona Brașov - FC Bihor Oradea 2-2 (0-1), Baza Sportivă Carpați - Brașov
Au marcat: Gheorghe Grozav (63), Alexandru Mateiu (87), respectiv Alexandru Boiciuc (8), Ioan Hora (69).
Arbitru: Roxana Timiș (Sibiu)

Grupa D
Chindia Târgoviște - FC Voluntari 0-1 (0-1), Stadion ''Eugen Popescu'' - Târgoviște
A marcat: George Merloi (16).
Cartonaș roșu: Daniel Toma (FC Voluntari, 64).
Arbitru: Marius Daniel Bădoiu (Craiova)

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