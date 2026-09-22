Kylian Mbappé se consideră favorit la Balonul de Aur: „Performanța individuală trebuie să primeze”

Kylian Mbappé consideră că performanțele individuale din ultimul sezon îl îndreptățesc să spere la câștigarea Balonului de Aur 2026.
Atacantul lui Real Madrid a vorbit despre candidatura sa într-un interviu acordat RFI și a subliniat că premiul este unul individual, motiv pentru care consideră că realizările personale trebuie să cântărească decisiv. Trofeul va fi decernat pe 16 octombrie, la Londra.
Mbappé: „Am avut un an excelent”
Francezul spune că nu este obsedat de câștigarea trofeului, dar recunoaște că Balonul de Aur reprezintă un obiectiv important pentru orice fotbalist. Mbappé își bazează candidatura în special pe cifrele sale din sezonul trecut.
Atacantul a fost golgheter în mai multe dintre competițiile importante în care a evoluat și a încheiat Cupa Mondială din 2026 ca principal marcator al turneului.
Recordul de la Cupa Mondială
Unul dintre principalele argumente invocate de Mbappé este recordul stabilit la Campionatul Mondial. Francezul a ajuns la 22 de goluri marcate la turneele finale și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției, depășindu-l pe Lionel Messi.
Mbappé a explicat că amploarea acestei performanțe a devenit mai clară pentru el după încheierea turneului, când oamenii au început să îi vorbească despre record.
„Este un trofeu individual”
Jucătorul lui Real Madrid consideră că performanța individuală ar trebui să aibă o pondere importantă în stabilirea câștigătorului. El susține că faptul că Balonul de Aur este acordat unui singur fotbalist trebuie să se reflecte și în criteriile de evaluare.
„La Balonul de Aur nu se va anunța o echipă în plic, ci un jucător”, a explicat Mbappé, potrivit declarațiilor preluate de presa internațională.
Competiție strânsă pentru trofeu
Mbappé recunoaște că lupta pentru Balonul de Aur este mai deschisă decât în alte ediții. Francezul se numără printre cei 30 de nominalizați, într-o cursă în care se află și alți jucători de top.
Atacantul lui Real Madrid a declarat că își va accepta rezultatul, dar a recunoscut că ar fi dezamăgit dacă nu va câștiga trofeul. Ceremonia este programată pentru 16 octombrie, la Londra.