Acces istoric pentru România: exporturi de lactate către China - o piață de zeci de miliarde de dolari
22 apr. 2026, 08:18
România intră oficial pe una dintre cele mai mari piețe alimentare din lume! China a aprobat importuri de produse lactate din țara noastră și a deschis accesul producătorilor români la o piață estimată la circa 70 de miliarde de dolari.
Primele produse vizate sunt lactatele: de la brânzeturi, lapte praf și până la formule pentru sugari. Dar lista se extinde și la carnea de pasăre procesată, pește și fructe de mare.
În paralel, autoritățile pregătesc documentele și pentru exportul de cereale și produsele din carne de porc. Accesul pe piața chineză poate schimba semnificativ direcția exporturilor românești și reduce dependența de piețele europene. Pentru producători, însă, procesul nu se anunță a fi deloc simplu. Fiecare companie trebuie să respecte standarde stricte de siguranță alimentară și să obțină certificările cerute de super-puterea asitică.
