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Accident tragic în județul Neamț. Femeie de 62 de ani, lovită mortal de o mașină care a intrat în depășire
FOTO: News.ro
Publicat16 iul. 2026, 13:17
SursăRealitatea.Net
O femeie de 62 de ani a murit, joi, în urma unui grav accident rutier produs în județul Neamț. Victima se deplasa pe marginea drumului în momentul în care a fost lovită de un autoturism scăpat de sub control. Potrivit primelor informații, șoferul a încercat să efectueze o depășire, însă a renunțat la manevră, a pierdut controlul direcției, a intrat într-un gard, iar apoi a acroșat femeia, care nu a mai avut nicio șansă.
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