Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”

Un partid nu e obligat să‑și urmeze orbește șeful”, a declarat Alina Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat deciziile luate în congresul extraordinar al PNL. Vicepreședintele PNL susține că Ilie Bolojan a lansat un atac de discreditare la adresa instanței, în loc să accepte hotărârea care „i‑a amintit că trebuie să respecte legea”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alina gorghiu atac ilie bolojan