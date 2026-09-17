Anca Alexandrescu, reacție dură după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Hai să vă văd că sunteți responsabili”

Anca Alexandrescu a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalista spune că, dincolo de blocajul politic pe care îl consideră grav, nominalizarea îi pune acum în fața unei situații concrete pe cei care, în opinia sa, au susținut această variantă.
Anca Alexandrescu a reacționat dur după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Jurnalista spune că, dincolo de blocajul politic pe care îl consideră grav, nominalizarea îi pune acum în fața unei situații concrete pe cei care, în opinia sa, au susținut această variantă.
„Mă bucur, recunosc. Sunt onestă. Mă bucur pentru că Nicușor le-a tras-o ăstora”, a afirmat Anca Alexandrescu, susținând că președintele i-a pus în situația de a încerca să formeze un Guvern cu omul pe care, potrivit acesteia, l-au dorit premier.
Jurnalista a amintit că anticipase încă din luna iunie posibilitatea ca Siegfried Mureșan să fie nominalizat pentru funcția de prim-ministru. Ea a susținut că, în opinia sa, actuala desemnare nu va duce la formarea imediată a unui Guvern, deoarece PSD nu ar urma să susțină această formulă.
Alexandrescu a criticat în termeni duri reacțiile lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor și a susținut că aceștia trebuie acum să demonstreze că pot obține voturile necesare în Parlament.
„Hai, faceți mă guvern. Hai să vă văd că sunteți responsabili”, a spus jurnalista, întrebând de ce există atât de multă surprindere după desemnarea lui Mureșan, în condițiile în care numele acestuia fusese discutat în negocierile dintre PNL, USR și UDMR.
În același timp, Anca Alexandrescu consideră că actuala situație este rezultatul unui blocaj politic și susține că formațiunile care au negociat până acum pentru formarea Guvernului nu au reușit să ajungă la o soluție.
O parte importantă a intervenției sale a fost dedicată lui Siegfried Mureșan și activității acestuia la Bruxelles. Jurnalista a lansat mai multe acuzații la adresa europarlamentarului, inclusiv în legătură cu fondurile europene și PNRR, și a pus sub semnul întrebării modul în care acesta și-a construit cariera politică.
Alexandrescu a făcut referire și la o scrisoare adresată Comisiei Europene în legătură cu fondurile PNRR ale României, susținând că Mureșan s-ar fi numărat printre cei care au cerut blocarea banilor europeni. În intervenția sa, jurnalista a legat această acțiune de situația politică din România și de cazul lui Dominic Fritz.
Totodată, ea a reluat acuzații mai vechi referitoare la ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan și a invocat declarații făcute în trecut de alte persoane publice. Aceste afirmații au fost prezentate de Alexandrescu ca argumente pentru criticile sale la adresa noului premier desemnat.
În ceea ce privește viitorul politic al României, jurnalista a exclus varianta ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier și a avansat ipoteza unui Guvern construit politic în jurul PSD, dar condus de un premier tehnocrat.
„Prim-ministru nu va fi Grindeanu. Uite, suntem toți aici. Rămâne înregistrat”, a declarat Anca Alexandrescu.
Ea a mai spus că, în opinia sa, după eșecul unei eventuale tentative de formare a Guvernului condus de Mureșan, președintele ar putea face o nouă nominalizare.
În final, Anca Alexandrescu a revenit asupra situației politice și a recunoscut că, dincolo de jocurile dintre partide, blocajul instituțional este o problemă serioasă.
„Este foarte rău ce se întâmplă. Este foarte rău că se întâmplă acest blocaj”, a afirmat jurnalista, care a susținut că următoarele zile vor fi decisive pentru configurația viitorului Guvern.