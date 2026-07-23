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Actualitate· 1 min citire
Aproximativ 1.750 de intervenții ale salvatorilor la nivel național, într-o zi. Bilanțul IGSU
FOTO: IGSU
Publicat23 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net
Aproximativ 1.750 de situații de urgență au fost gestionate de salvatori, la nivel național, pe parcursul zilei de miercuri, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
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