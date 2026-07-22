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Actualitate· 2 min citire
Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor
Publicat22 iul. 2026, 13:56
SursăRealitatea PLUS
Ploile torențiale au provocat din nou inundații puternice în Prahova, unul dintre județele deja afectate de furtunile din ultimele zile. În mai multe zone din Ploiești, apa a intrat în curți și gospodării, iar pe unele străzi a depășit nivelul genunchilor, potrivit Realitatea PLUS.
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