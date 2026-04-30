Bărbat mort după ce a fost strivit de un copac în județul Neamț

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața joi dimineață, după ce a fost strivit de un copac care a căzut peste el. Tragedia s-a petrecut într-o pădure din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Medicii nu au reușit să-l resusciteze. Incidentul vine după unul aproape similar petrecut miercuri în Sibiu.

Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă (ISU) Neamţ informează că joi dimineaţă, la ora 07:52, prin apel la 112, a fost anunţat faptul că în pădurea din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, un copac a căzut peste un bărbat.

