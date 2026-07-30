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Actualitate· 1 min citire
Cod galben de caniculă
Avertizarea va intra în vigoare în această dimineață
Publicat30 iul. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net
Vom avea disconfort termic şi temperaturi care vor ajunge şi la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.
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