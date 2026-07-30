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Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE marca Rizea TV: Ion Bazac, în centrul unor noi acuzații publice
Ion și Camelia Bazac
Potrivit unor informații prezentate de „Rizea TV”, Ion Bazac s-ar confrunta cu dificultăți financiare majore, fiind invocată inclusiv posibilitatea unei stări de faliment. În cadrul aceleiași relatări sunt formulate acuzații la adresa lui Ion și Camelia Bazac, privind presupuse nereguli financiare legate de activitatea unei firme Ferrari, prejudiciul invocat depășind 100 de milioane de euro.
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