Contabilă din Neamț arestată preventiv pentru delapidare și fals informatic

Parchetul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unei contabile din județul Neamț, acuzată de delapidare și fals informatic în prejudiciu de peste 383.000 de lei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au obținut, pe 6 noiembrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatei C.A.D. Femeia este acuzată că ar fi folosit neautorizat semnătura electronică a primarului pentru a transfera bani din contul instituției în conturi personale.
Prejudiciu de aproape 384.000 de lei
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în dosarul de delapidare și fals informatic este de 383.758 de lei. Inițial, Poliția Neamț anunțase un prejudiciu estimat la 400.000 de lei, informație corectată ulterior de Parchet.
Cercetările arată că, în perioada 27 februarie 2025 – 6 martie 2026, funcționara ar fi întocmit mai multe ordine de plată electronice. Acestea au fost semnate fără drept cu semnătura electronică a primarului.
Mecanismul transferurilor
Sumele transferate ar fi ajuns în conturile personale ale inculpatei sau în alte conturi pe care le controla în fapt. O parte dintre banii însușiți au fost direcționați către executori judecătorești, pentru stingerea unor datorii personale.
Dosarul penal vizează două infracțiuni în formă continuată: delapidare, pentru care sunt reținute 61 de acte materiale, și fals informatic, cu 94 de acte materiale cercetate.
Percheziție și măsuri aplicate
Potrivit surselor citate de Știri Neamț, inculpata lucra în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil al Primăriei comunei Mărgineni. Autoritățile nu au precizat oficial numele instituției în comunicatele oficiale.
Pe 5 noiembrie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară sub coordonarea procurorului de caz. În urma operațiunii au fost ridicate înscrisuri și alte mijloace de probă relevante pentru cercetări.
C.A.D. a fost inițial reținută pentru 24 de ore, iar pe 6 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț a admis propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Procurorii precizează că măsurile dispuse nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție, de care beneficiază inculpata pe parcursul procesului penal. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.