Contabilă din Neamț arestată preventiv pentru delapidare și fals informatic

Publicat 6 nov. 2026, 18:53 Sursă Știri Neamț

Parchetul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unei contabile din județul Neamț, acuzată de delapidare și fals informatic în prejudiciu de peste 383.000 de lei.

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