Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea, județul Neamț

Publicat 5 nov. 2026, 17:39 Sursă newsweek

Fragmente dintr-o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, în comuna Boghicea, județul Neamț. La fața locului au intervenit poliția, ISU Neamț și specialiști ai SRI.

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