Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea, județul Neamț

Fragmente dintr-o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, în comuna Boghicea, județul Neamț. La fața locului au intervenit poliția, ISU Neamț și specialiști ai SRI.
Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Neamț au anunțat că, la data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați direct de un bărbat. Acesta a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea.
Echipe de poliție și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, precum și specialiști ai Serviciului Român de Informații s-au deplasat la fața locului. La momentul transmiterii știrii de către sursă, activitățile de verificare erau în plină desfășurare.
Contextul securitar regional
Județul Iași și zonele limitrofe din nord-estul Moldovei au intrat repetat sub alertă aeriană. Regiunea se află în proximitatea rutelor utilizate frecvent de forțele ruse în atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare și energetice din Ucraina.
În ultimele luni, incursiuni ale aparatelor fără pilot rusești au fost detectate la granița estică a NATO. Acestea au determinat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare F-16 românești și F-18 spaniole, aflate sub comanda misiunii de Poliție Aeriană Întărită.
Detasamentul spaniol „Paznic” include aproximativ 200 de militari, șapte avioane de luptă F-18 Hornet, un avion de transport și alimentare în aer A400M și trei elicoptere NH90, specializate în misiuni de combatere a dronelor. Forțele Aeriene ale Spaniei au preluat oficial comanda misiunii NATO la sfârșitul lunii iulie 2026 de la partenerii britanici și operează în principal de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și Baza 86 Aeriană Borcea.