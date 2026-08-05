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Copil ținut ostatic la Uricani, Hunedoara. Un bărbat amenință că îl omoară
Copil ținut ostatic la Uricani
Publicat5 aug. 2026, 14:14
Actualizat5 aug. 2026, 14:15
Sursărealitatea.net
Un copil este ținut ostatic, miercuri, în orașul Uricani, județul Hunedoara, de un bărbat care îl amenință cu un cuțit tip cutter la gât, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.
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