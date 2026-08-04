Un bărbat din Vâlcea, cercetat după ce și-ar fi aruncat câinele de la balcon. Animalul a murit pe loc

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 17:41

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din orașul Horezu, județul Vâlcea, este cercetat de procurori după ce și-ar fi ucis câinele de companie, pe care l-ar fi aruncat de la balconul apartamentului în timp ce se afla sub influența alcoolului. Potrivit anchetatorilor, animalul a murit în urma impactului.

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