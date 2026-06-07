Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Drona de la Constanța sau cine sapă groapa dezinformării cade singur în ea”

Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, cere clarificarea urgentă a poziției instituționale a statului român asupra exploziei dronei ucrainene din Portul Constanța, cea mai mare amenințare de securitatea la adresa țării din perioada post-decembristă. Dan Dungaciu atrage atenția că lipsa unui raport concludent care să explice circumstanțele provocării incidentului vor alimenta ipotezele și presupunerile în rândul românilor care sunt, pe bună dreptate, deja iritați de secretomania instituțiilor statului.

„Care este narațiunea oficială cu privire la drona de la Constanța? Întrebarea nu este deloc frivolă.

Vă amintiți de acel seminar de la Cotroceni, în care, pentru prima dată după 1989, cetățenii români au fost anunțați că pot fi acuzați de narațiuni greșite, de opinii defecte, nu doar despre fapte punctuale care pot falsifica o realitate, nu doar despre dezinformarea ca atare, ci despre narațiuni care dezinformează. Acesta a fost un lucru șocant. Am revenit înainte de 1989…

Seminarul este foarte important din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat la Constanța. Care este narațiunea oficială aici? Ce avem voie să spunem, ce nu avem voie să spunem? Și lucrul acesta este important pentru că, în spațiul public, au început deja să apară un fel de interpretări, unele care ne sugerează că ceea ce s-a întâmplat la Constanța poate fi cea mai mare amenințare de securitate la adresa României după 1989. Faptul că lucrurile au fost evitate s-a datorat mai degrabă unui hazard.

Ca toate aceste lucruri să fie clarificate, avem nevoie urgentă de o poziție instituțională. Președintele Nicușor Dan a promis deja un raport, o analiză, verificări. Se vorbește despre concluzii, se cere răbdare, dar timpul trece, subiectul dispare din atenția publică, iar raportul acela, cum va fi arătat el, va zăcea în sertarele decidenților politici. Așa s-a întâmplat și cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Așa riscă să se întâmple și acum. Sau, cel puțin, suspiciunea pe care România o are este perfect îndreptățită.

Dacă ni se cere să avem răbdare, ca să nu vorbim despre asta, câtă răbdare trebuie să avem? S-a întâmplat ca o dronă ucraineană să explodeze la aproape 50 de metri de terminalul petrolier, cel mai important port al României. Autoritățile ucrainene au confirmat proveniența, instituțiile românești au tăcut, apoi s-au bâlbâit. Ele trebuie să iasă din tăcere și să ne explice coerent, dacă se poate, și nu cu poziții diferite în funcție de instituția din care comunicatorul face parte, ce s-a petrecut cu adevărat.

De ce, de pildă, doamna Ministru de Externe nu a găsit necesar să convoace ambasadorul Ucrainei pentru explicații oficiale după un incident de o asemenea gravitate? În loc să vedem fermitate și claritate, vedem ezitare.

În loc să vedem un președinte care apără interesele României, vedem același reflex al evitării oricăror discuții care ar putea să producă disconfort unor parteneri externi.

Lucrul acesta costă, domnule Președinte. Lucrul acesta costă pentru că populația României este neliniștită, populația României este, pe bună dreptate, iritată și speriată. Evident că populația României vrea răspunsuri. Dacă acest raport va avea soarta raportului privind alegerile prezidențiale anulate, nu vă mai întrebați și nu mai acuzați în zadar pe nimeni.

Românii sunt neliniștiți, românii vor lansa ipoteze, unele dintre ele poate exagerate sau neconforme cu realitatea, dar au tot dreptul să o facă din moment ce nu ne clarifică nimeni nimic.

Cele mai grave evenimente care s-au petrecut până astăzi în România, la nivel politic, țin de anularea alegerilor, iar la nivel de securitate, de posibilitatea ca acea dronă să producă la Constanța cea mai mare catastrofă pe care ne-o putem imagina.

Cum se face că, pe aceste două dosare fundamentale, instituțiile românești nu au nicio claritate? Nimeni nu cere un scandal diplomatic, nimeni nu cere o bătălie diplomatică, nimeni nu cere retragerea ambasadorului, dar există o diferență uriașă între diplomație și lipsă de respect. Și românii văd asta.

Nimeni nu cere un scandal diplomatic, nimeni nu cere o bătălie diplomatică, nimeni nu cere retragerea ambasadorului Ucrainei Dar există o diferență uriașă între diplomație și lipsă de respect. Și românii văd asta.

România nu poate fi condusă prin rapoarte care nu apar niciodată, ci prin mesaje de fermitate transmise populației și poporului român. Avem nevoie de asta, pentru că ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina este o escaladare. Am mai vorbit despre asta și o repetăm: o escaladare din partea ambelor părți, o escaladare pentru a se așeza mai bine în pozițiile unei eventuale negocieri, când această negociere va fi posibilă. Că tot ce se petrece este consecința invaziei condamnabile, evident, a Federației Ruse din Ucraina, știm. Dar asta nu rezolvă problemele pe care le avem și, mai ales, le vom avea.

De fiecare dată când se anunță negocieri într-o asemenea confruntare, trebuie să ne așteptăm la escaladare, pentru că înaintea negocierilor fiecare parte aruncă în luptă tot ce are la dispoziție, pentru ca la eventuala negociere să fie cât mai bine reprezentată. Deci despre asta este vorba în războiul din Ucraina.

Și dacă va fi o escaladare, dacă va fi o confruntare, atunci ceea ce s-a întâmplat la Constanța poate să fie doar unul dintre episoadele care se mai pot petrece. Cum liniștește autoritatea română cetățeanul român? Cum îl previne despre ceea ce se petrece? Îi spune să fie liniștit? Cum poate să detensioneze tensiunea enormă, politică, care există astăzi în România?

Președintele Nicușor Dan pare că nu poate să facă asta. Președintele Nicușor Dan nu discută cu nimeni, doar cu cei apropiați, își construiește „guvernul meu” și crede că prin această strategie va reuși să detensioneze o situație care este fără precedent.

Din punctul nostru de vedere, este o greșeală. Din punctul nostru de vedere, președintele Nicușor Dan riscă să eșueze și, dacă ar fi acest eșec pe persoană fizică, nu ne-ar deranja. Dar riscul este ca societatea românească să eșueze.

Să nu încercăm să ascundem sub preș ceea ce s-a întâmplat la Constanța, pentru că va fi o bombă care ticăie. Doamne ferește ca aceste lucruri să se mai întâmple. Doamne ferește să mai avem incidente de aceeași natură. Nimeni însă nu ne garantează că, în actuala stare de escaladare, acestea nu vor mai fi.

Domnul Nicușor Dan trebuie să se gândească bine nu la evenimentul acesta, ci la posibile evenimente și provocări care pot să apară dintr-o parte sau din alta. Aceasta este misiunea principală a unui președinte. Misiunea lui este să țină România împreună, să o facă mai solidă, mai puternică și mai bine așezată în fața confruntărilor care vor veni, căci vor veni cu siguranță”, a declarat prim-vicepreșdintele AUR, Dan Dungaciu.

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