Daniel Pancu, răspuns misterios despre o posibilă plecare la Rapid: „Nu am nicio decizie”

Daniel Pancu a evitat să ofere un răspuns clar în legătură cu posibilitatea de a pleca la Rapid, în contextul în care numele său este tot mai des asociat cu banca tehnică a formației din Giulești.

Antrenorul CFR-ului a fost întrebat direct despre speculațiile apărute în ultimele zile, însă a preferat să se concentreze pe partida importantă cu Universitatea Craiova.

„Nu vreau să lămuresc nimic acum, prefer să vorbesc despre joc. Nu am o decizie luată și vă spun sincer acest lucru”, a declarat Pancu. Tehnicianul a subliniat că în prezent este concentrat exclusiv pe obiectivele pe care le are la CFR Cluj și pe finalul sezonului.

„Sunt antrenorul CFR-ului, am anumite obiective în contract și discut doar din postura de antrenor al CFR-ului, care urmează să joace un meci foarte complicat”, a spus acesta.

Pancu a recunoscut că duelurile cu Universitatea Craiova i-au provocat multă frustrare în acest sezon, mai ales din cauza modului în care echipa sa a pierdut unele partide.

Antrenorul a sugerat și că adversarii ar fi fost avantajați de programările din campionat. „Nu știu dacă este întâmplător, dar în trei dintre cele patru meciuri Craiova a fost avantajată prin programări”, a afirmat el.

Tehnicianul CFR-ului a precizat că jucătorii au avut puțin timp pentru pregătirea partidei și că echipa va încerca să ajungă la capacitate maximă înaintea confruntării decisive din lupta pentru titlu.

„Nu s-a pierdut cu mine pe bancă acasă și sper să nu se întâmple nici acum”, a mai spus Daniel Pancu.