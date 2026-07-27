Doi frați de 12 și 15 ani au murit înecați în Râul Moldova, după ce au sărit în apă să-și salveze sora de 6 ani

Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, au murit înecați duminică, după ce au sărit în apele Râului Moldova pentru a-și salva sora de 6 ani. Fetița a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă și transportată la spital, însă cei doi băieți nu au mai putut fi salvați.
Tragedia s-a produs în cursul după-amiezii, în timp ce copiii se jucau pe malul râului, în amonte de podul de la Horia. Fetița ar fi intrat în apă și nu a mai reușit să iasă, iar frații ei au sărit imediat după ea.
Mobilizare amplă a echipajelor de intervenție
În jurul orei 16:35, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 că trei copii s-ar fi înecat în Râul Moldova. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, scafandri, ambulanțe și polițiști.
„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (două autoturisme de serviciu, două bărci, o ambulanță SMURD TIM), Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială pentru scafandri), SVSU Roman (un autoturism și o barcă), SVSU Horia, SAJ (două ambulanțe) și IPJ”, a transmis ISU Neamț.
Până la sosirea salvatorilor, fetița de 6 ani fusese scoasă din râu de o persoană aflată în apropiere. Copila a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD TIM, apoi a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital. O femeie care a suferit un atac de panică a fost, de asemenea, asistată de cadrele medicale la locul tragediei.
Cei doi frați nu au răspuns manevrelor de resuscitare
În timp ce fetița primea îngrijiri, scafandrii au început căutările celor doi băieți. Aceștia au fost găsiți în apă și aduși la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, copiii nu au mai putut fi readuși la viață.
„În ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul de pe ambulanța SMURD TIM a declarat decesul celor doi băieți (frați) în vârstă de 12, respectiv 15 ani”, a transmis ISU Neamț.