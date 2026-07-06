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Donald Trump, un nou avertisment dur: „Suntem pregătiți să distrugem infrastructura Iranului”

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat6 iul. 2026, 20:29
Actualizat6 iul. 2026, 20:32
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump lansează un avertisment dur către Iran. Acesta a declarat că Statele Unite ale Americii sunt pregătite să distrugă complet întreaga infrastructura țării, în cazul în care Teheranul nu acceptă un acord diplomatic, potrivit Realitatea PLUS.

Donald Trump transmite un nou avertisment către Iran, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să fie urmărite cu atenție de marile puteri. Subiectul este discutat și în contextul reuniunilor internaționale, unde liderii occidentali caută soluții pentru a evita o extindere a conflictului.

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