Alertă în nordul județului Tulcea după detectarea unei drone în apropierea frontierei cu Ucraina. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare.
Dronă detectată în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare
O țintă aeriană a fost detectată în noaptea de 28 spre 29 septembrie în apropierea frontierei României cu Ucraina, la nord de Isaccea, în județul Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate în aer.
Incidentul a fost semnalat de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate în aer
Potrivit informațiilor transmise de MApN, sistemele radar au detectat o țintă aeriană care evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Pentru supravegherea situației au fost ridicate două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită.
Autoritățile române au monitorizat permanent evoluția țintei aeriene.
RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea alertării populației din zona vizată.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 1:51, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 2:10. Potrivit informațiilor oficiale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național al României.
Incidentul vine la scurt timp după un alt caz în care o țintă aeriană a fost detectată în zona Chilia Veche. În acel caz, MApN a anunțat că ținta a pătruns pentru câteva minute în spațiul aerian românesc, iar două avioane F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT au fost ridicate pentru monitorizare.
România, monitorizată în contextul incidentelor aeriene din zona frontierei
Prezența aeronavelor F-18 spaniole face parte din misiunea de Poliție Aeriană Întărită desfășurată în România. Avioanele aliate sunt utilizate pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian în contextul de securitate din regiunea Mării Negre și al frontierei cu Ucraina.
În cazul incidentului din noaptea de 28 spre 29 septembrie, autoritățile au precizat că ținta aeriană a fost monitorizată și că nu a fost identificată o pătrundere în spațiul aerian național.