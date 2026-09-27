Economie· 1 min citire

Rovinieta se schimbă de la 1 octombrie. Tarife diferite după norma de poluare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 23:53

Șoferii vor plăti rovinieta în funcție de norma Euro a mașinii, iar taxele separate pentru unele poduri peste Dunăre vor fi eliminate.

De la 1 octombrie 2026, sistemul de taxare rutieră din România se modifică. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, prețul rovinietei va varia în funcție de norma de poluare, fiind introduse categorii distincte pentru mașini electrice, Euro 6, Euro 4 și Euro 5, respectiv Euro 3 și standarde mai vechi.

În cazul rovinietei anuale, șoferii cu mașini Euro 3 sau mai vechi vor plăti 330 de lei, față de aproximativ 263 de lei în prezent. Pentru Euro 4 și Euro 5, tariful va fi de 292 de lei, în timp ce proprietarii de mașini Euro 6 vor achita 254 de lei. Vehiculele electrice vor avea cel mai mic tarif anual, de 228 de lei.

Dispar taxele separate pentru două poduri

Tot de la 1 octombrie, șoferii nu vor mai plăti separat pentru traversarea podurilor Fetești–Cernavodă și Giurgeni–Vadu Oii. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va intra în funcțiune sistemul TollRo, unde taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă.

Rovinietele cumpărate înainte de schimbare rămân valabile până la data expirării.

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