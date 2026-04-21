Explozie devastatoare într-o locuință din Brăila: un bărbat are arsuri pe 80% din corp după ce a încercat să aprindă aragazul

O explozie puternică s-a produs marți într-o locuință de pe strada Gheorghe Munteanu Murgoci din municipiul Brăila, în urma unei acumulări de gaze. Un bărbat a fost grav rănit și transportat de urgență la spital.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 11:20, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. De asemenea, a fost solicitat sprijinul unei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Victima, cu arsuri pe 80% din corp

Explozia a avut loc în bucătăria locuinței. Bărbatul a fost găsit conștient de echipajele de intervenție, însă prezenta arsuri severe pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Acesta a fost preluat rapid de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, starea sa fiind una critică.

Ce a provocat deflagrația

Inițial s-a crezut că explozia ar fi fost provocată de o butelie, însă verificările ulterioare au arătat că aceasta nu a fost afectată. Potrivit concluziilor preliminare, în bucătărie s-a acumulat gaz, iar în momentul în care s-a încercat aprinderea aragazului s-a produs deflagrația, urmată imediat de un incendiu, conform presei locale.

Incendiul, lichidat înainte să se extindă

În urma exploziei, flăcările au distrus bunurile din bucătărie și plafonul încăperii pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să localizeze și să stingă incendiul în jurul orei 12:32, împiedicând propagarea focului la restul locuinței.