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Actualitate· 1 min citire
Fake news despre taxarea apei din fântâni, demontat de Apele Române: „Această activitate nu reprezintă o infracţiune”
fântână
Publicat18 iul. 2026, 07:36
SursăRealitatea.net
Administrația Națională Apele Române dezminte categoric informațiile vehiculate pe rețelele sociale potrivit cărora oamenii ar putea fi amendați sau cercetați penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Instituția subliniază că aceste afirmații sunt „complet eronate”.
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