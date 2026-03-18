Incident violent la Piatra-Neamț: un bărbat s-a urcat pe o mașină și i-a amenințat pe șoferi cu un cuțit și cu substanțe inflamabile

O femeie aflată la volanul mașinii sale a trăit momente de panică, după ce un bărbat i-a blocat autoturismul în trafic, s-a urcat pe cupola mașinii și a început să îi amenințe pe ceilalți participanți la trafic, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 de către victima în vârstă de 39 de ani. Mai multe echipaje de poliție au ajuns imediat la locul evenimentului, pe strada Gloriei din municipiul Piatra-Neamț.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie conducea un autoturism, pe strada Gloriei, un bărbat în vârstă de 42 de ani i-ar fi blocat calea cu autoturismul personal, ulterior s-ar fi urcat pe cupola autoturismului femeii, provocând distrugeri autoturismului. Ulterior, bărbatul, având asupra sa un cuțit și o sticlă cu o substanță posibil inflamatoare, ar fi adresat injurii și amenințări celorlalți participanți la trafic”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Andreea Atomei.

Agresorul a fost imobilizat și condus la sediul poliției. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.