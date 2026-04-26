Incendiu violent în Vrancea: 11 case din lemn au fost cuprinse de flăcări. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, flăcările manifestându-se la 11 case din lemn. Autoritățile intervin în forță pentru a preveni extinderea focului la proprietățile vecine.

UPDATE

Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

UPDATE

Având în vedere evoluția situației din teren, forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apa și spumă și 3 microbuze cu 34 de cadre.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD, iar echipajele de pompieri sunt sprijinite de personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Operațiunea de intervenție este în desfășurare, prioritatea principală fiind limitarea propagării flăcărilor.

Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu există persoane surprinse în incendiu. Situația rămâne sub monitorizare, iar autoritățile urmează să furnizeze actualizări pe parcursul intervenției.