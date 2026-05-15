Insula din Grecia care a devenit paradisul turiștilor: umbrele gratuite pe plajă și acces liber pentru toată lumea

Sursă: realitatea.net

În timp ce în multe stațiuni din Europa o simplă zi la mare poate ajunge să coste zeci sau chiar sute de euro, o insulă din Grecia a ales o strategie complet diferită pentru turiști. Autoritățile locale au decis să ofere gratuit umbrele pe plajă și să transforme litoralul într-un spațiu accesibil pentru toți, fără taxe exagerate și fără zone rezervate exclusiv celor care plătesc sume uriașe.

Este vorba despre insula Syros, una dintre cele mai elegante destinații din arhipelagul Cicladelor, unde administrația locală încearcă să păstreze ideea unei vacanțe relaxate și accesibile, într-o perioadă în care multe plaje din Grecia au devenit tot mai comerciale.

Umbrele gratuite pentru turiști și localnici

Autoritățile din Syros-Ermoupolis au început pregătirile pentru sezonul estival și montează deja infrastructura necesară pe plajele insulei, astfel încât totul să fie gata până la finalul lunii mai.

Cea mai importantă măsură anunțată este instalarea a aproximativ 250 de umbrele municipale gratuite pe litoralul insulei. Acestea vor putea fi folosite atât de turiști, cât și de localnici fără niciun cost suplimentar.

Decizia vine într-un moment în care, în multe destinații turistice populare, închirierea unui șezlong și a unei umbrele a ajuns să coste sume considerate exagerate de mulți turiști.

Prin această inițiativă, administrația locală transmite că plajele trebuie să rămână spații publice deschise tuturor și nu locuri rezervate doar celor dispuși să plătească tarife ridicate.

Insula investește și în facilități pentru persoanele cu dizabilități

Syros încearcă să devină și una dintre cele mai accesibile insule din Grecia pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Autoritățile au amenajat rampe speciale și coridoare care permit accesul facil până la mare. În plus, pe plaje au fost instalate vestiare și toalete adaptate persoanelor cu dizabilități.

Există inclusiv sisteme speciale care îi ajută pe cei cu probleme locomotorii să intre mai ușor în apă.

Oficialii locali spun că obiectivul este ca nimeni să nu fie exclus de la experiența unei vacanțe la mare, indiferent de condiția fizică.

Fără lux exagerat și fără taxe ascunse

Pe lângă umbrelele gratuite, municipalitatea a instalat și toalete publice, panouri informative și alte facilități pentru confortul vizitatorilor.

Modelul promovat de Syros pune accent pe ideea unui turism echilibrat, fără costuri excesive și fără transformarea plajelor în spații exclusiviste.

Autoritățile susțin că litoralul trebuie să rămână accesibil și bine întreținut pentru toată lumea, iar vacanțele la mare să nu devină un lux imposibil pentru turiștii obișnuiți.

Syros vrea din nou distincțiile Blue Flag

În paralel, insula urmărește să obțină și în acest an cele șapte distincții Blue Flag, certificare internațională acordată plajelor curate, sigure și bine organizate.

Pentru autoritățile locale, aceste standarde reprezintă o confirmare că turismul poate fi dezvoltat fără a transforma litoralul într-o zonă dominată exclusiv de profit și taxe pentru fiecare serviciu oferit turiștilor.