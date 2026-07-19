ALERTĂ de vreme extremă în Neamț! Cod roșu de grindină, averse și vijelii, până la ora 15:00 UPDATE

Publicat 19 iul. 2026, 14:39 Actualizat 19 iul. 2026, 15:22

Meteorologii au emis duminică un cod roșu de grindină, vijelie și frecvente descărcări electrice, valabil până la ora 15:00, pentru zece localități din județul Neamț.

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