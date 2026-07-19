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ALERTĂ de vreme extremă în Neamț! Cod roșu de grindină, averse și vijelii, până la ora 15:00 UPDATE

vijelie

vijelie

Scris deAndreea Damian
Publicat19 iul. 2026, 14:39
Actualizat19 iul. 2026, 15:22

Meteorologii au emis duminică un cod roșu de grindină, vijelie și frecvente descărcări electrice, valabil până la ora 15:00, pentru zece localități din județul Neamț.

ACTUALIZARE 15:15 Administrația Națională de Meteorologie instituie cod roșu de furtună și grindină, în intervalul orar 15:00 - 15:50, pentru alte 11 localități din județul Neamț. Astfel, se vor semnala grindină de mari dimensiuni (5...7 cm), averse torențiale (peste 50...60 l/mp), frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de peste 90 km/h). Sunt vizate localitățile: Piatra-Neamț, Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dumbrava Roșie, Pângărați, Girov, Tarcău, Tazlău, Alexandru cel Bun.

Astfel, potrivit avertizării Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 14:20 - 15:00 se vor semnala grindină de mari dimensiuni (5...7 cm), averse torențiale (peste 50...60 l/mp), frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de peste 90 km/h).

Sunt vizate zece localități din județul Neamț: Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești, Dobreni.

Mai multe avertizări de vreme severă sunt în vigoare în această perioadă, în timp ce România se confruntă simultan cu un val de caniculă și episoade de instabilitate atmosferică.

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