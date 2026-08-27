Italia pregătește un nou ajutor militar pentru Ucraina. Meloni ar urma să trimită sisteme SAMP/T și rachete Aster 30

Guvernul Giorgia Meloni pregătește un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, care ar urma să fie formalizat până în octombrie 2026. Planul include sisteme antiaeriene SAMP/T NG, rachete interceptoare Aster 30 și radare de mare distanță, într-un proiect dezvoltat împreună cu Franța.
Pachetul analizat de autoritățile italiene ar include patru sisteme antiaeriene SAMP/T NG, capabile să intercepteze inclusiv rachete balistice. La acestea s-ar adăuga șapte radare cu rază mare de detectare, șase produse de compania franceză Thales și unul de compania italiană Leonardo.
Italia și Franța ar urma să furnizeze și rachete Aster 30 pentru sistemele SAMP/T deja utilizate de Ucraina. Potrivit informațiilor publicate în presa italiană, Roma ar putea trimite din propriile stocuri rachete până în octombrie.
Ucraina ar putea produce rachete Aster
Planul prevede și transferul de tehnologie pentru producerea în Ucraina a unor interceptoare Aster 30 de nouă generație. Obiectivul este ca Kievul să își dezvolte în timp propria capacitate de apărare antirachetă.
Ucraina dispune deja de două baterii SAMP/T furnizate de Italia și Franța. Livrările de rachete Aster 30 au fost însă suspendate în 2025, pe fondul reducerii stocurilor europene.
Un proiect evaluat la aproape 3 miliarde de euro
Întregul proiect italo-francez este evaluat la aproape 3 miliarde de euro, iar sistemele ar urma să ajungă în Ucraina până în 2027. Planul ar putea duce la formarea unei rețele de șase baterii SAMP/T, ceea ce ar consolida apărarea aeriană ucraineană și ar reduce dependența de sistemele Patriot americane.
Roma anunță că procedura va fi respectată
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a respins ideea că un nou pachet de ajutor ar fi deja aprobat. El a explicat că autoritățile trebuie să stabilească mai întâi concret ce echipamente pot fi furnizate și să parcurgă procedurile prevăzute de lege.
Crosetto a precizat că, atunci când va fi pregătit un nou pachet, acesta va fi prezentat și Comitetului parlamentar pentru securitatea republicii (COPASIR), înainte de adoptarea decretului.
Noul sprijin militar provoacă deja tensiuni în politica italiană, în special în interiorul coaliției de guvernare, unde Liga se opune continuării sprijinului militar pentru Kiev.