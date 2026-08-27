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Cinci tineri, reținuți după un scandal într-un club din Piatra Neamț. De la ce a pornit totul

Scandal în Piatra Neamț

Scandal în Piatra Neamț

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net

Cinci indivizi, cu vârste între 18 și 25 de ani, au fost reținuți după ce s-au luat la bătaie într-un club din Piatra Neamț, potrivit Știrile Pro TV.

Scandalul, surprins de o cameră de supraveghere, ar fi început după ce tinerii și-au aruncat cuvinte grele.

Apoi, s-au lovit cu pumnii și picioarele. Conflictul a avut loc la jumătatea acestei luni, dar protagoniștii au fost găsiți abia acum.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

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