Mașină în flăcări, după ce a intrat în gardul unei gospodării din Neamț. Două femei au ajuns la spital

Incident grav în județul Neamț. O maşină a luat foc, duminică după-amiază, după ce a intrat în gardul unei gospodării, iar două femei, pasagere în autoturism, au fost rănite.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, în jurul orei 16.10, prin apel 112, despre producerea unui accident rutier produs în satul Poiana.

”Un autoturism, în care se aflau trei persoane, a părăsit partea carosabilă şi a lovit gardul unei gospodării. În urma impactului autoturismul a luat foc ”, au afirmat pompierii.

Potrivit lor, cele trei persoane au reuşit să iasă din maşină. Două femei, pasagere în autoturism, au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportate la spital.

Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism, iar pompierii au acţionat pentru stingerea flăcărilor.