Mare atenție, români! Pericolul ascuns în spatelele trufandalelor de primăvară

Sursă: realitatea.net

În piețele din România au apărut primele trufandale, așteptate cu atâta nerăbdare după lunile de iarnă, însă foarte puțini sunt cei care știu că vin la pachet nu doar cu prospețime și gust, ci și cu îngrijorări serioase legate de siguranța alimentară.

Analizele de laborator recente arată că unele dintre aceste legume, precum salata, spanacul sau roșiile, pot conține niveluri ridicate de pesticide, uneori mult peste limitele admise. În acest context, specialiștii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor pentru sănătate și subliniază importanța unei informări corecte a consumatorilor.

Specialiștii atrag atenția că aceste produse, aparent sănătoase , pot deveni periculoase dacă sunt cultivate și recoltate fără respectarea normelor.

„Leușteanul a depășit limita legală de 66 de ori”

Rezultatele analizelor sunt alarmante, iar unele dintre cele mai populare verdețuri au înregistrat depășiri semnificative ale limitelor admise.

„Din 9 probe aduse, 3 probe au avut depășiri legale, pentru care laboratorul a trebuit să notifice autoritatea. Leușteanul a depășit limita legală de 66 de ori pentru pirimifos-metil. Lucrurile acestea nu trebuie să ajungă pe piață și nu este responsabilitatea autorităților, ci este iresponsabil cine pune așa ceva pe piață, pentru că ne pune viața în pericol”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Situația arată clar că unele produse ajung pe tarabe fără a respecta normele de siguranță alimentară.

„Un produs care nu are ce căuta pe piață”

Problemele nu se limitează la leuștean. Și pătrunjelul analizat a prezentat valori mult peste limita admisă.

„Pătrunjel cu penconazol de 16 ori mai mare decât limita. Mai avem și alte patru pesticide prezente. Din nou, un produs care nu are ce căuta pe piață”, mai spune Alexandru Cîrîc, director ICA.

În cazul mărarului, specialiștii explică faptul că recoltarea prematură poate duce la astfel de situații:

„Depășit doar de trei ori. De cele mai multe ori, cei care vând aceste substanțe îi informează pe cei care le cumpără referitor la tratament și, cu siguranță, pe ambalaj, pe cutie, scrie că nu trebuie recoltat decât după un număr de zile”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Cocktail de pesticide și în roșii

Chiar și atunci când limitele legale nu sunt depășite, pericolul nu dispare. În cazul roșiilor, specialiștii au identificat mai multe substanțe chimice în aceeași probă.

„Așa arată cum ne-am putea aștepta pentru niște trufandale. Taie. Forțate. Avem boscalid, avem ciprodinil, avem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt pesticide în aceeași probă de roșii. Este mult! Din cele două probe de roșii, avem pe fiecare probă șase, șapte pesticide, nu sunt depășite limitele legale, însă ne lovim de cocktailul de pesticide dintr-un produs alimentar. Însumate toate, nu știm ce efect vor avea asupra noastră”, mai spune Alexandru Cîrîc, director ICA.