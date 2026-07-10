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Misiune contracronometru în Munţii Ceahlău. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane intoxicată cu ciuperci

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat10 iul. 2026, 18:06
SursăRealitatea.Net

Misiune contracronometru, vineri, în Munții Ceahlău, unde salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane care a suferit o intoxicație acută în urma consumului de ciuperci. Echipele de intervenție se deplasează într-o zonă montană dificil accesibilă pentru a acorda primul ajutor și a transporta victima în siguranță către un echipaj medical.

"Salvamont Neamţ intervine în Masiv Ceahlău-Piciorul Fântânelelor în urma unui apel 112 în vederea acordării primului ajutor şi evacuării în urgenţă a unei victime care acuză intoxicaţie acută în urma consumului de ciuperci", a transmis Salvamont Neamț.

Potrivit reprezentanților instituției, salvatorii montani vor acorda primul ajutor victimei şi o vor transporta către echipajele medicale.

Ce trebuie să faci în cazul unei intoxicații cu ciuperci

  • Sună imediat la 112 dacă apar simptome precum greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, amețeli, confuzie sau dificultăți de respirație.

  • Nu încerca să tratezi intoxicația acasă și nu aștepta ca simptomele să treacă de la sine.

  • Nu provoca vărsături decât dacă acest lucru este recomandat de un medic sau de personalul de la Centrul de Informare Toxicologică.

  • Păstrează resturile de ciuperci consumate, alimentele preparate sau eventualele exemplare culese, deoarece pot ajuta medicii să identifice toxina.

  • Evită consumul de alcool sau alte medicamente fără recomandare medicală, deoarece pot agrava efectele intoxicației.

  • Hidratează persoana afectată doar dacă este conștientă și poate înghiți în siguranță.

  • Dacă mai multe persoane au consumat aceleași ciuperci, toate trebuie evaluate medical, chiar dacă nu prezintă simptome.

  • Reține că unele intoxicații grave se manifestă abia după 6-24 de ore, iar întârzierea simptomelor poate indica o formă deosebit de periculoasă, care necesită tratament de urgență.

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