Advertising
Actualitate· 2 min citire
Misiune contracronometru în Munţii Ceahlău. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane intoxicată cu ciuperci
FOTO: Facebook
Publicat10 iul. 2026, 18:06
SursăRealitatea.Net
Misiune contracronometru, vineri, în Munții Ceahlău, unde salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane care a suferit o intoxicație acută în urma consumului de ciuperci. Echipele de intervenție se deplasează într-o zonă montană dificil accesibilă pentru a acorda primul ajutor și a transporta victima în siguranță către un echipaj medical.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:28Matei Ștefănescu, avocatul Realitatea Plus: „Orice minut în care un post TV nu emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare”
- 13:57Clipe de groază în avion după ce un geam s-a spart în timpul zborului. ”Jumătate din om era afară pe fereastră”
- 18:43Raed Arafat, prima reacție după ce procurorii i-au pus sechestru pe avere:”Sunt victima incompetenței instituțiilor statului” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News