Moment istoric în astronautică: Artemis II a revenit cu succes pe Pământ după cea mai îndepărtată misiune umană din istorie - VIDEO

Misiunea Artemis‑2 a NASA a intrat oficial în istorie după ce capsula Orion, cu cei patru astronauți la bord, a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, în largul Californiei. Revenirea a avut loc pe 10 aprilie, (11 aprilie în România) marcând finalul unei călătorii de nouă zile în urma căreia echipajul a ajuns la cea mai îndepărtată distanță de Pământul de până acum, 406.771 kilometri.

Capsula Orion a atins apele Oceanului Pacific, la sud-vest de San Diego, la ora locală 17:07 (sâmbătă, ora 03:07 în România), după o călătorie de peste 1,1 milioane de kilometri.

Procesul de amerizare a decurs cu o precizie milimetrică, fără niciun incident. Capsula a intrat în atmosfera terestră la o viteză de aproximativ 40.000 km/h, ceea ce a dus la creșeterea temperaturii scutului termic exterior la aproape 2.880°C .

11 parașute de frânare s-au deschis succesiv, încetinind viteza de cădere la doar 27 km/h în momentul impactului cu apa.

La scurt timp după amerizare, echipele de recuperare de pe nava militară USS John P. Murtha au securizat capsula. Cei patru astronauți au fost extrași în siguranță și transportați cu elicopterul la bordul navei pentru evaluări medicale inițiale, starea lor de sănătate fiind raportată ca fiind excelentă.

În conferința de presă care a urmat, Amit Kshatriya, administrator asociat al NASA, s‑a declarat "destul de convins că am făcut un mare pas în această seară, un pas care ne pune pe drumul către suprafața [Lunii]" și a anunțat că misiunea Artemis‑3 va fi anunțată "în curând".

Donald Trump a reacționat pe rețeaua sa Truth Social salutând "echipa foarte talentată a Artemis‑2" și adăugat "Vom relua, apoi vom trece la următoarea etapă, Marte!”



