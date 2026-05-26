Sindicatele din Sănătate amenință cu proteste masive, revoltate de proiectul legii salarizării: „Inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă”

Sindicatele din Sănătate transmit că sunt total nemulțumite de proiectul legii salarizării din domeniu. Mesajele vin înaintea primei runde de negocieri cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru. Potrivit celei mai importante structuri sindicale din ramură, legea este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă”.

Uniunea Națională a Sindicatelor TESA din Sănătate transmite că proiectul noii Legi a Salarizării 2026 nu răspunde nevoilor reale ale personalului TESA . Sindicatele cer ca această categorie profesională să fie inclusă explicit în anexa dedicată Sănătății , nu lăsată în afara sistemului, așa cum se întâmplă în forma actuală a proiectului.

Reprezentanții TESA avertizează că, dacă legea rămâne neschimbată, se va repeta haosul creat de Legea 153/2017: discrepanțe salariale uriașe pentru activități similare, interpretări diferite între instituții și sute de procese în instanță . Sindicatele spun că personalul TESA lucrează integrat în spitale, deservește direct activitatea medicală și este supus acelorași constrângeri ca restul sistemului sanitar.

„Dacă vrem echitate și coerență, TESA trebuie să fie parte din echipa Sănătății”, transmit sindicaliștii, acuzând că toate guvernele au promis această corectură, dar niciunul nu a făcut-o.

„Stop discriminării! TESA face parte din Sănătate!” – acesta este mesajul cu care reprezentanții sindicali intră astăzi la negocieri.

Consiliul Național SANITAS: Respingem proiectul noii legi a salarizării

Și Consiliul Național SANITAS a transmis, ca reacție la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, că actuala formă reprezintă cea mai proastă variantă și este departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri.

În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea.

În ciuda afirmațiilor ministrulkui Pîslaru că veniturile nu scad, Sanitas susține că reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune, in timp ce compensațiile propuse nici nu acoperă pierderile, nici nu reechilibrează impactul financiar.