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Actualitate· 2 min citire
Noapte de foc în Rusia: incendiu la rafinăria din Sizran și petrolier avariat în Marea Azov. Un mort și trei răniți
Rafinăria de petrol Sizran/ Captură video
Publicat12 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net
Un atac cu drone lansat de Ucraina asupra regiunii Samara a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul Sizran și s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei, inclusiv a unui copil. În aceeași noapte, un petrolier care naviga spre Canalul Azov–Marea Neagră a fost avariat într-un alt atac, potrivit autorităților ruse.
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