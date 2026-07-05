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Răzvan Lucescu este noul antrenor al campioanei Qatarului. Contract pe doi ani cu Al Sadd

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 18:36

Răzvan Lucescu este noul antrenor al formației Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu campioana din Qatar.

Anunțul a fost făcut duminică de clubul qatarez, prin intermediul canalelor oficiale. „Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, au transmis reprezentanții clubului.

Tehnicianul român îl înlocuiește pe banca echipei pe italianul Roberto Mancini și revine astfel în fotbalul din Qatar, unde a mai antrenat în trecut.

Potrivit presei din Golf, Răzvan Lucescu va încasa un salariu de aproximativ 3,5 milioane de euro pe sezon, sumă care poate crește în funcție de îndeplinirea obiectivelor de performanță.

Mutarea vine la scurt timp după despărțirea de PAOK Salonic, club care a anunțat oficial, pe 19 iunie, încheierea colaborării cu antrenorul român. Lucescu se afla la conducerea formației elene din 2021 și a cucerit alături de aceasta titlul de campion al Greciei, precum și alte trofee importante.

La Al Sadd, obiectivul principal al lui Răzvan Lucescu va fi apărarea titlului de campioană a Qatarului și un parcurs cât mai bun în competițiile continentale.

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