Norma didactică rămâne neschimbată. Ministrul Educației: "Nu există discuții"
Ministerul Educației și Cercetării a informat, miercuri, că nu există discuții cu privire la creșterea normei didactice și nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învățământul preuniversitar. Precizarea ministerului vine în urma unor informații apărute în spațiul public privind o eventuală creștere a normei didactice.
"Ca urmare a informațiilor eronate vehiculate recurent în spațiul public privind o eventuală creștere a normei didactice, Ministerul Educației și Cercetării precizează faptul că nu există discuții în această privință și nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învățământul preuniversitar. Așa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educație au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate și dezvoltare", a transmis MEC.
Instituția aflată sub conducerea lui Daniel David îndeamnă la urmărirea informațiilor oficiale pe care le comunică și să nu reacționeze la 'dezinformări' care pot afecta buna funcționare a sistemului de învățământ.
