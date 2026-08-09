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Actualitate· 1 min citire
Reactorul 2, salvat pentru încă 9 zile. Anunțul făcut de Radu Miruță
Radu Miruță
Vești bune pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării a crescut cu 8 centimetri, iar această evoluție permite Unității 2 să continue să funcționeze cel puțin încă nouă zile, potrivit ministrului interimar Radu Miruță.
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