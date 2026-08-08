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Actualitate· 1 min citire
Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski le cere aliaților să trimită Ucrainei mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană, după un nou atac masiv al Rusiei. Președintele ucrainean susține că interceptoarele aflate în depozitele partenerilor ar putea salva vieți.
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