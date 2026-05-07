RO-ALERT de ultimă oră în Tulcea și Galați, pe fondul războiului din Ucraina
dronă
Locuitorii din nordul județului Tulcea și din județul Galați au primit joi dimineață un nou mesaj RO-ALERT, în contextul conflictului militar din Ucraina.
Avertizarea de tip „alertă extremă” a fost transmisă în jurul orei 8:40, iar autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească în locuri sigure, existând riscul producerii unor incidente provocate de posibile obiecte căzute din spațiul aerian.
Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-ALERT, populația este sfătuită să evite deplasările și să rămână în spații protejate până la încetarea alertei. Autoritățile au anunțat că măsura este valabilă pentru aproximativ 90 de minute.
Alerta vine pe fondul tensiunilor generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina și al incidentelor semnalate în apropierea graniței României în ultimele luni.
