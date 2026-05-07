Finală de gală în Liga Campionilor! PSG și Arsenal se luptă pentru marele trofeu la Budapesta

Finala Ligii Campionilor le va pune față în față pe PSG și Arsenal, meciul urmând să se dispute pe 30 mai, pe Puskas Arena din Budapesta.

Campioana en-titre, Paris Saint-Germain, și-a asigurat calificarea miercuri seară, după dubla spectaculoasă cu Bayern Munchen, câștigată cu scorul general de 6-5.

După succesul dramatic din tur, de la Paris, scor 5-4, francezii au terminat la egalitate returul disputat în Germania, 1-1. Ousmane Dembele a deschis scorul foarte rapid, în minutul 3, iar Bayern a egalat în prelungiri, prin Harry Kane, în minutul 90+4.

În cealaltă semifinală, Arsenal a trecut de Atletico Madrid cu 2-1 la general și a obținut biletele pentru ultimul act al competiției.

Astfel, PSG și Arsenal se vor duela pentru trofeul Champions League pe 30 mai, la Budapesta.

Sezonul trecut, formația din Paris a cucerit trofeul după o victorie categorică, 5-0 cu Inter Milano, într-o finală arbitrată de românul Istvan Kovacs. PSG a mai disputat finala competiției și în 2020, când a pierdut cu 1-0 chiar în fața lui Bayern Munchen.

De partea cealaltă, Arsenal a mai ajuns o singură dată în finala Ligii Campionilor. Se întâmpla în 2006, când londonezii au fost învinși cu 2-1 de FC Barcelona.