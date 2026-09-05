Actualitate· 1 min citire

România, lovită de un episod de caniculă la început de septembrie. Temperaturile trec de 36 de grade

Temperaturile vor trece de 36 de grade

Temperaturile vor trece de 36 de grade

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 07:58
SursăRealitatea.net

România intră într-un episod de caniculă neobișnuit pentru începutul lunii septembrie, cu temperaturi care vor urca până la 36 de grade în Banat și Oltenia. În sud și vest, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură‑umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică va apărea în nord, centru și est, unde sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot depăși 60–70 km/h în zona montană.

Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în sud‑vest și pe litoral. În restul țării, vremea va fi predominant călduroasă, cu temperaturi maxime ridicate. Diferențele dintre regiuni vor fi importante, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nord, iar cele mai ridicate în vest și sud-vest.

Minimele termice din noaptea de 5 spre 6 septembrie vor varia de la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la aproximativ 21 de grade în sud-vestul Olteniei și pe litoral.

În București, ziua de 5 septembrie va fi caniculară, cu 34–35 de grade, cer senin și disconfort termic accentuat în orele amiezii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

caniculafurtunidisconfort termicvremea in bucuresti

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe