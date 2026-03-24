Salvamont, intervenții pe bandă rulantă în 24 de ore. Un turist a fost găsit fără viață

Salvamont România a intervenit în șase situații de urgență în ultimele 24 de ore, bilanțul fiind de o persoană salvată și una găsită decedată, potrivit datelor transmise de instituție.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 6 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, au precizat reprezentanții Salvamont. Solicitările au venit din Bistrița-Năsăud, municipiul Brașov, județele Neamț, Covasna, Cluj și Bihor.

În urma acestor intervenții, o persoană a fost salvată, iar alta a fost găsită decedată și transportată la IML. Pe lângă cazurile de urgență, salvamontiștii au primit și 15 apeluri prin care turiștii cereau informații și sfaturi despre traseele montane.

Echipele Salvamont fac apel la prudență și responsabilitate în activitățile desfășurate pe munte și îi invită pe iubitorii de drumeții să susțină campania de reducere a numărului de accidente montane.