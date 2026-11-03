Scandal între doi frați în Neamț: un bărbat a fost legat cu o sfoară și a reușit să scape cu ajutorul unui cuțit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 nov. 2026, 18:07

Un bărbat de 58 de ani din comuna Bahna, județul Neamț, a fost agresat și legat cu o sfoară de propriul frate, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri privind moștenirea lăsată de părinți.

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