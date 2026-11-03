Scandal între doi frați în Neamț: un bărbat a fost legat cu o sfoară și a reușit să scape cu ajutorul unui cuțit

Un bărbat de 58 de ani din comuna Bahna, județul Neamț, a fost agresat și legat cu o sfoară de propriul frate, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri privind moștenirea lăsată de părinți.
Victima a reușit să se elibereze cu ajutorul unui cuțit și a cerut ajutorul poliției. Suspectul, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.
Conflictul dintre frați a pornit de la bunurile moștenite
Incidentul a fost semnalat luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 12:04, când bărbatul de 58 de ani a sunat la 112 și a anunțat că a fost agresat de fratele său.
Din primele cercetări a reieșit că bărbatul de 56 de ani s-ar fi deplasat la locuința fratelui său, iar între cei doi ar fi izbucnit un conflict. Disputa ar fi fost alimentată de consumul de alcool și de neînțelegerile privind împărțirea bunurilor rămase de la părinți.
Potrivit polițiștilor, bărbatul mai tânăr i-ar fi aplicat fratelui său mai multe lovituri, după care l-ar fi legat cu o sfoară de ambele mâini. Anchetatorii susțin că acesta ar fi urmărit să ia bunuri moștenite de la părinți.
Victima a reușit să se elibereze cu ajutorul unui cuțit
Deși fusese agresat și imobilizat, bărbatul de 58 de ani a reușit să iasă din locuință. Acesta a folosit un cuțit pentru a tăia sfoara cu care îi fuseseră legate mâinile, apoi a solicitat intervenția autorităților.
Polițiștii i-au identificat pe cei doi frați și i-au condus la sediul unității pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Bărbatul de 56 de ani a fost reținut
În urma verificărilor, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate. Față de bărbatul de 56 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru clarificarea faptelor și stabilirea răspunderii penale.
Cazul a avut loc în comuna Bahna, unde, potrivit relatărilor din presa locală, cei doi frați erau cunoscuți de vecini înainte ca disputele familiale să degenereze. Detaliile privind tragedia la care face referire titlul articolului inițial nu au putut fi confirmate din sursele consultate.