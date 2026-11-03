Vreme extremă în România: 60 de copaci doborâți și 30 de mașini avariate în București. Ninsori abundente la Sinaia și inundații în Constanța

Vremea extremă face pagube în România. În București, 60 de copaci au fost doborâți și 30 de mașini avariate. La munte ninge abundent, iar în Constanța sunt inundații.
România se confruntă cu un episod de vreme severă, cu ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. În București, rafalele de vânt au doborât aproximativ 60 de copaci, iar 30 de autoturisme au fost avariate. Furtuna a afectat și rețelele de electricitate și transportul public. În zonele montane, ninsoarea și viscolul au creat condiții dificile, în timp ce în județul Constanța ploile torențiale au provocat acumulări importante de apă.
Furtuna a făcut pagube în București. Zeci de mașini au fost avariate
Capitala a fost afectată de precipitațiile persistente și de intensificările vântului. După trei zile de ploi, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate, iar mai multe artere au fost blocate temporar din cauza copacilor prăbușiți pe carosabil.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, aproximativ 60 de copaci au fost doborâți de rafalele de vânt, iar 30 de autoturisme au fost avariate. În unele situații, arborii căzuți au rupt cabluri electrice și au provocat prăbușirea unor stâlpi de electricitate.
Problemele au afectat și alimentarea cu energie electrică, sute de persoane fiind temporar fără curent.
Vremea nefavorabilă a perturbat inclusiv transportul public. Unele autobuze au circulat pe trasee deviate, iar mai multe tramvaie au rămas blocate din cauza incidentelor provocate de furtună.
Ninsori abundente și viscol în zonele montane
Dacă în Capitală precipitațiile au fost predominant sub formă de ploaie, la munte vremea s-a schimbat radical. În stațiunea Sinaia, ninsoarea abundentă și vântul puternic au creat condiții asemănătoare celor din mijlocul iernii.
La altitudinea de 2.000 de metri din Munții Bucegi, stratul de zăpadă a depășit 20 de centimetri. Vizibilitatea a fost redusă din cauza viscolului, iar zăpada a început să acopere indicatoarele turistice.
Și la Vârful Omu, condițiile meteorologice au fost deosebit de dificile. Stratul de zăpadă s-a apropiat de 40 de centimetri, iar temperatura resimțită a coborât până la minus 5 grade Celsius.
Ninsorile au fost semnalate și în județul Harghita. Pe drumul către Lacul Roșu, circulația a fost blocată după ce doi brazi s-au prăbușit pe șosea. În Miercurea Ciuc, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil.
Cod galben și cod portocaliu de vreme rea în mai multe regiuni
Fenomenele meteorologice periculoase au determinat emiterea unor avertizări pentru mai multe zone din țară.
Zece județe din sud-estul României și municipiul București s-au aflat sub avertizări de vreme rea, în timp ce pentru județul Constanța a fost emis cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic.
Precipitațiile au provocat acumulări importante de apă pe străzile din Constanța și Năvodari. În unele zone, cantitatea de ploaie înregistrată în doar șase ore a fost comparabilă cu media precipitațiilor pentru o lună întreagă.
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Vremea rece nu pare să dispară prea curând. Meteorologii estimează că, în următoarele două săptămâni, temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă a anului.
La munte sunt așteptate noi episoade de ninsoare, iar nopțile vor deveni tot mai reci în mai multe regiuni ale țării. În București, există inclusiv posibilitatea apariției ninsorilor spre sfârșitul lunii noiembrie.
Episodul de vreme severă din aceste zile arată cât de rapid se pot schimba condițiile meteorologice în România, de la ploi torențiale și vijelii în zonele joase până la viscol și temperaturi negative în regiunile montane.